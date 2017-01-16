Упавший на рельсы в московском метро мужчина умер

Мужчина упал на рельсы на станции «Университет» Сокольнической линии метро Москвы. Об этом в понедельник, 16 января, «Интерфаксу» рассказал источник в экстренных службах города.

В правоохранительных органах столицы ТАСС сообщили, что человек погиб. «По предварительным данным, пассажир скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Прибывшие на место ЧП спасатели вместе с сотрудниками метрополитена подняли тело на платформу», — объяснил собеседник информагентства.

По его данным, инцидент произошел около 22:00 мск. «Интерфакс» сообщал о временном прекращении движения поездов в сторону станции «Воробьевы Горы». В официальном микроблоге Московского метрополитена в Twitter говорилось об увеличении интервалов движения поездов между платформами «Саларьево» и «Спортивная». В 22:30 мск там сообщили, что движение поездов восстановлено и пошло в график.

22 декабря на станции «Бибирево» Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки в результате падения на рельсы мужчина получил тяжелые травмы. Пострадавшего передали медикам, однако позднее он скончался.

25 ноября на станции «Таганская» Кольцевой линии пассажирка упала с платформы под прибывающий поезд. Женщину успели поднять с путей, она осталась жива.