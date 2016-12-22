В московском метро на станции «Бибирево» после падения на рельсы погиб человек

На станции «Бибирево» Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро после падения на рельсы погиб мужчина. Об этом в четверг, 22 декабря, РИА Новости сообщил источник.

По словам собеседника агентства, пострадавшего достали и передали медикам, позже он скончался.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Twitter столичной подземки сообщалось, что движение поездов от станции «Алтуфьево» до станции «Отрадное» было полностью приостановлено.

За день до этого, 21 декабря, пассажир упал на рельсы на станции «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена. В результате мужчина погиб.