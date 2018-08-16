Семейная ссора закончилась убийством и суицидом

Следком

В Москве мужчина застрелил тещу, пытался убить тестя, а потом покончил с собой. Об этом в четверг, 16 августа, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе столичного управления СК.

По данным следствия, утром 16 августа 2018 года супруга со своими родителями приехала в квартиру на Хабаровской улице, где накануне поругалась с мужем. Мужчина, открыв дверь, выстрелил в тещу и ранил тестя, а супруге удалось покинуть квартиру. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, тесть доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. После произошедшего стрелок покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи.

Следственный комитет опубликовал в ТамТам-канале видео из квартиры, где произошло преступление.

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