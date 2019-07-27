Голой российской блогерше перерезали горло и спрятали в чемодан

В квартире на западе Москвы обнаружили убитую девушку, которую спрятали голой в чемодан. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, убитой оказалась блогерша с аудиторией более чем в 80 тысяч подписчиков. Девушка училась в одном из медицинских вузов и жила на съемной квартире. Ее обнаружил хозяин жилья, с которым связались обеспокоенные родители жертвы.

РЕН ТВ выяснил, что причиной ее смерти стало перерезанное горло.

Фамилия жертвы не раскрывается, известно лишь ее имя — Екатерина.

Ранее 27 июля стало известно о смерти в Санкт-Петербурге автора YouTube-канала Road to film. Мужчина погиб в канализационном коллекторе на набережной Карповки. Предположительно, блогер с полумиллионной аудиторией канала упал с высоты, а сопровождавший его диггер задохнулся.

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