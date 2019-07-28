Возбуждено дело из-за убитой голой российской блогерши в чемодане

Столичное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту убийства девушки, тело которой было найдено в чемодане на западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова, передает РИА Новости.

«По данным следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки», — заявила она.

Иванова уточнила, что обстоятельства произошедшего выясняются, ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).

27 июля убитая девушка с перерезанным горлом была найдена голой в чемодане в одной из квартир на западе столицы. Убитой оказалась блогерша с аудиторией более чем 80 тысяч подписчиков. Девушка училась в одном из медицинских вузов и жила на съемной квартире. Ее обнаружил хозяин жилья, с которым связались обеспокоенные родители жертвы.

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