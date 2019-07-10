Россиянин десять лет избивал жену и зарезал ее на глазах у сына

В Троицке Челябинской области местный житель убил жену ударом ножа на глазах их восьмилетнего сына в подъезде дома. Он избивал ее на протяжении десяти лет, два месяца назад она подала на развод после попытки мужа ее задушить. Об этом сообщает Znak.

По информации издания, 7 июля 38-летний Тимур Садыков подкараулил свою супругу, 36-летнюю Оксану Садыкову, в подъезде ее дома и набросился на женщину с ножом. Мужчина начал избивать ее, она кричала и пыталась сопротивляться. На крики матери выбежал восьмилетний сын Садыковых. Он стал свидетелем убийства — Садыков попал жене ножом в аорту и нанес смертельную рану.

По словам матери погибшей, Рамзии Гиниятовой, скорая помощь ехала 1 час 40 минут. За это время Садыкова умерла от потери крови. По другим данным, ранение было смертельным.

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«У внука на футболке брызги крови остались, старшая незрячая внучка говорит, что у нее в ушах крик мамы стоит, она тоже дома была и все слышала», — вспоминает Гиниятова. По ее словам, около двух месяцев назад Садыков в очередной раз избил ее дочь и попытался задушить ее. Тогда Садыкова написала заявление в полицию. В отношении ее мужа завели уголовное дело, но отпустили под подписку о невыезде. Женщина решила подать на развод.

«Она выгнала его из своей квартиры, подала на развод. Суд по разводу 15 июля должен был быть. <...> Хотела начать новую жизнь… И не успела», — рассказала мать погибшей.

У Садыковой осталось трое детей. Ее мать уже забрала их к себе и оформляет опекунство. Садыкова задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье 104 УК («Убийство»), сообщили изданию в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Свою вину он признал.

«После избиений и попытки удушения муж Оксаны вообще не должен был находиться на свободе. Но даже если бы и находился, Оксана уже давно должна была находиться под защитой охранного ордера. Муж должен был бы носить датчик движения и под контролем суда проходить психологическую программу для агрессоров», — написала в своем Instagram-аккаунте общественная деятельница и активистка Алена Попова.

Ранее в Совфеде предлагали ввести «охранный ордер» для защиты от бытового насилия, запрещающий домашним тиранам приближаться к жертве. Об этом РИА Новости заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова. По ее словам, если запрет не исполняется, должно быть предусмотрено тюремное наказание.

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