Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать

Мэрия Москвы окончательно отказала в согласовании проведения марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом на странице Facebook сообщила активистка Алена Попова.

Планировалось, что «Марш сестер» в поддержку девушек и против гендерного насилия пройдет 6 июля в центре Москвы, но власти города предложили площадку в Люблино. Инициаторш акции этот вариант не устроил, и они направили письменный отказ, после чего департамент безопасности и противодействия коррупции сообщил, что они «не в праве проводить публичные мероприятия».

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Организаторы решили перенести марш на 27 июля, а 6 июля провести серию одиночных пикетов.

Как рассказала одна из инициаторш акции Дарья Серенко, активисткам поступили угрозы от «пособников» Арсена Хачатуряна, племянника убитого сестрами Михаила Хачатуряна, и от представителей «Мужского государства» — организации, участников которой обвинили в экстремизме.

«Нам стало известно, что марш могут атаковать мужчины с перцовками, а без полиции — то есть без согласования с мэрией — нам будет нечем от них защититься», — написала Серенко в Facebook .

Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, они убили отца из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие со стороны отца. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.

В конце июня Следственный комитет России завершил расследование дела сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек и с требованиями принять закон о домашнем насилии.

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