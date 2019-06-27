Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Телеканал «Россия 1» отменил выпуск программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, посвященный делу сестер Хачатурян. Об этом сообщила правозащитница Дарья Серенко в своем Facebook.

Серенко приглашали к участию в передаче. Эфир должен был начаться 27 июня в 17:25, однако вместо него был показан другой выпуск шоу Малахова. «Эфир нас с Малаховым отменили без объяснения причин», — написала она.

Активистка связала показ другого выпуска с давлением на защитников девушек и борьбой за общественное мнение. Серенко призвала использовать любую возможность, чтобы грамотно, аргументированно и уверенно объяснять общественности детали дела в отношении сестер.

Трех сестер Хачатурян — Марию, Ангелину и Кристину — задержали в июле 2018 года по подозрению в убийстве отца. После двух месяцев ареста их выпустили из СИЗО. Суд избрал иную меру пресечения: они должны жить раздельно, им запрещено общаться друг с другом, пользоваться мобильным интернетом и покидать места проживания ночью.

Первоначально основной была версия о заранее спланированном и задуманном убийстве, совершенном совместно тремя девушками. Постепенно приоритетной стала версия, высказанная обвиняемыми на первых допросах: преступление спонтанно совершила младшая из сестер, уставшая от систематических издевательств отца.

Обвинение в окончательной редакции — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Общественность подвергла критике квалификацию статьи. Активистки устроили серию одиночных пикетов у здания московского главка Следственного комитета. В настоящее время девушки ожидают суда.

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