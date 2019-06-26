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Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

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Обвиняемые Ангелина (справа) и Крестина Хачатурян (вторая слева) во время заседания суда

Редакция Telegram-канала Mash опубликовала на своем сайте стенограмму первых показаний трех сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве своего отца Михаила. Из нее следует, что сестры, в частности, рассказали о событиях 27 июля 2018 года, то есть о дне убийства Хачатуряна. Дата дачи показаний не уточняется.

По словам средней сестры Ангелины, в тот день она и две ее сестры были дома. Их отец, проснувшийся рано утром, помолился, поговорил со старшей сестрой Крестиной и опять пошел спать, а его дочери в это время поели. Затем Ангелина отступила от повествования о событиях 27 июля и рассказала о многочисленных случаях насилия в отношении нее со стороны отца, который, по ее словам, принуждал ее к оральному и анальному сексу, заставлял мастурбировать ему и раздеваться при нем догола. Она также назвала дату одного из таких случаев — 21 июля 2018 года.

Крестина, как следует из стенограммы, сразу же призналась в том, что она вместе с сестрами убила отца. Девушка повторила сказанное средней сестрой, сообщила, что их отец был тираном, и подробно рассказала о случаях насилия. «Обращались к отцу мы только на "вы", так как он этого требовал, дома мы за ним ухаживали, гладили, убирались, готовили кушать, приносили ему кушать, когда он этого потребует», — цитирует Mash Крестину.

27 июля 2018-го, после того, как Хачатурян уснул, сестры «решили попробовать дать ему отпор», рассказала Крестина. По ее словам, Ангелина и младшая сестра Мария взяли ключи от машины отца и, пока тот спал, пошли за ножом, который, как они знали, хранился в автомобиле. «Спустя буквально некоторое время, отец проснулся, после чего у него опять началась тирания, он стал вызывать нас к себе по очереди, задавал какие-то бредовые вопросы и, не получая на них ответы, брызгал за это перцовым баллончиком в лицо», — говорит девушка.

Около 16:00, как следует из показаний Крестины, сестры собрались вместе и единогласно решили убить отца. Затем они распределили действия. «Мария должна была взять нож и наносить им удары по телу отца, Ангелина должна была наносить удары молотком по голове отца, а я должна была распылить перцовый баллончик по его лицу, чтобы он потерял ориентацию. Мы решили, что убьем его, когда он заснет. О своем плане мы никому не рассказывали, решились на это осознанно», — утверждает старшая сестра.

Далее Крестина подробно описывает, как она и ее сестры начали бить спящего отца. Ангелина и Мария стали наносить ему удары молотком и ножом соответственно, а Крестина, дождавшись, когда отец проснется, распылила ему в лицо перцовый баллончик. Затем старшая сестра, испытывая страх, выбежала из квартиры, но сразу же вернулась к входной двери и вскоре увидела, как оттуда вышел и подошел к лифту Хачатурян. По ее словам, в этот момент Ангелина забрала у Марии нож и нанесла отцу удар в сердце, после которого тот упал.

Затем девушки попытались инсценировать нападение на них отца, немного порезав себе руки и ноги, следует из показаний Крестины. После этого сестры сообщили в скорую помощь о том, что Хачатурян, будучи под воздействием наркотиков, напал на них с ножом, а они выхватили его и убили отца.

«Нам нет оправданий, я это знаю, я признаюсь в том, что совместно с сестрами совершила данное страшное преступление, это для нас было, наверное, единственным способом выхода из ситуации», — подчеркнула Крестина.

Мария, младшая сестра Хачатурян, фактически повторила изложенное Крестиной.

Помимо этого в материале приводятся рассказы сестер об источниках средств их отца, о его набожности и поездках в Иерусалим, а также жестком подходе к воспитанию дочерей. Кроме того, девушек спросили о том, почему они не жили со своей матерью Аурелией Дундук, на что они, как следует из стенограммы, дали один и тот же ответ: «Отец нас не отпускал к ней, сказал, что мы будет жить с ним, так как это для нас лучше».

Материал завершается посткриптумом, в котором цитируется адвокат Ангелины Хачатурян, имя которого не называется: «Похоже на самые первые показания. Потом были более подробные. Эти показания они позже опровергли. Они их давали в шоковом состоянии, под диктовку следователя, который подводил их под 105 часть 2 УК РФ (убийство — прим. «Ленты.ру»)».

В июне сестрам Хачатурян было предъявлено обвинение в окончательной редакции — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Квалификация статьи вызвала критику со стороны общественности: так, активистки устроили серию одиночных пикетов у здания московского главка Следственного комитета России. Сейчас девушки ожидают суда.

Сестры были задержаны спустя несколько дней после убийства отца и помещены под арест в СИЗО. Через два месяца им изменили меру пресечения на несвязанную с лишением свободы и отпустили их из изолятора. Девушек, в частности, обязали жить раздельно, запретили им общаться между собой, пользоваться мобильным интернетом и покидать места проживания ночью.

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