Россиянки вышли к зданию СК в защиту сестер Хачатурян

Серия одиночных пикетов в защиту трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, проходит у здания главного управления Следственного комитета (СК) России в Москве на Арбате, передает корреспондент «Ленты.ру».

Активистки выражают протест против квалификации статьи об убийстве, совершенном группой лиц, по предварительному сговору. «У жертв насилия не должно быть этого страшного выбора (а точнее — отсутствия выбора) — умереть дома от рук насильника или сесть в тюрьму за самозащиту», — говорится в описании мероприятия в группе Facebook.

Материалы по теме «Все в этом деле кромешный кошмар» Сестры Хачатурян убили отца, который их бил и насиловал. Ради них люди вышли на улицы

По словам соорганизатора акции Дарьи Серенко, к пикетирующим, выстроившимся в очередь, подъехал автозак. «Паркуется. Мирно стоим дальше. Очередь растет. Полицейские разговаривают и предполагают, сколько нам заплатили», — написала она в соцсети.

Сестры были задержаны 27 июля 2018 года, а 2 августа по решению Останкинского суда Москвы их арестовали. Троих девушек — тогда еще 19-летнюю Кристину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю их сестру — подозревают в убийстве 57-летнего отца в многоквартирном жилом доме на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Два месяца спустя суд избрал всем трем меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Девушки были выпущены из СИЗО. В ожидании суда они должны жить раздельно, им запрещено общаться друг с другом.

Изначально основной была версия о заранее спланированном и задуманном убийстве, совершенном совместно тремя девушками. Теперь же приоритетной стала версия, высказанная обвиняемыми на первых же допросах: преступление спонтанно совершила младшая из сестер, уставшая от систематических издевательств отца. Также стало известно о том, что он страдал расстройством личности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!