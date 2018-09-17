Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО

Кристину и Ангелину Хачатурян (старшая и средняя сестры, подозреваемые в убийстве своего отца) вернули в СИЗО из института имени Сербского после проведения психиатрической экспертизы. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Материалы по теме «Он их довел, моих девочек» Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать

14 сентября адвокат Алексей Липцер рассказал, что эксперты признали двух из трех сестер вменяемыми. 8 сентября сообщалось, что младшая из сестер Хачатурян была признана невменяемой и переведена в больницу следственного изолятора, где будет дожидаться решения суда о направлении на принудительное лечение.

Три сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!