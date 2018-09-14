Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми

Эксперты признали вменяемыми двух сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.

«Кристину и Ангелину (старшая и средняя сестры — прим. «Ленты.ру») эксперты признали вменяемыми», — сказал он.

Защитник добавил, что с самой экспертизой пока еще не ознакомлен, но ее выводы ему известны.

8 сентября сообщалось, что младшая из сестер Хачатурян была признана невменяемой и переведена в больницу следственного изолятора, где будет дожидаться решения суда о направлении на принудительное лечение.

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Три сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им.

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