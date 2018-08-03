Мать сестер-убийц рассказала об ужасах жизни с их отцом

Аурелия Дундук, мать трех сестер, убивших собственного отца Михаила Хачатуряна, рассказала о совместной жизни с ним. Интервью с ней в пятницу, 3 августа, публикует kp.ru.

По словам женщины, в домашнем заточении она провела пять лет, при этом Хачатурян запрещал ей говорить по телефону и избивал, в том числе из-за недовольства стесненными жилищными условиями. При этом девочек Михаил не бил. Он хотел, чтобы Аурелия рожала каждый год — и она начала тайно предохраняться, что стало поводом для новых избиений.

«Я была как тень, а он орал: "Понятно, ты забеременеть не можешь. Дети значит не от меня? Где нагуляла?"» — рассказала Дундук. Женщина отметила, что Хачатурян по какой-то причине решил, что их первый сын не от него, и выгнал 16-летнего подростка из дома.

«Ютился по друзьям, по знакомым. Я помогала как могла, деньги передавала, еду. Было такое, что и в подъезде он сидел зимой, грелся. Некуда было совсем пойти. И я ждала, когда муж уснет, пускала [сына] в квартиру. А под утро [он] уходил. Один раз муж заметил, избил и его, и меня, сказал: "Еще раз увижу — убью обоих". Стрелял в него», — объяснила женщина.

По словам Аурелии Дундук, три года назад Хачатурян решил выгнать из дома и ее, чтобы она не «доводила его до греха». Избив ее в очередной раз, он приставил ей пистолет к виску со словами: «Если ты хочешь остаться живой, не доводи меня до греха. Уходи прямо сейчас». Девочек он пообещал выучить и вырастить.

Ранее 3 августа Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео из подъезда дома, где дочери убили своего отца Михаила Хачатуряна. 2 августа Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер 17,18 и 19 лет. Они взяты под стражу до 28 сентября.

57-летний мужчина был найден с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди и шеи на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что на него напали в квартире, нанесли несколько ударов ножом, затем мужчине удалось вырваться и убежать, но из-за сильной кровопотери он потерял сознание и вскоре умер в подъезде.

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