Одна из сестер-убийц признана невменяемой

Одна из трех сестер, убивших своего отца Михаила Хачатуряна в Москве, признана экспертами невменяемой, заявил член столичной Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий. Его слова приводит ТАСС.

«Хачатурян, убившая вместе с сестрами своего отца-тирана, много лет издевавшегося над ними, признана невменяемой на основании проведенной экспертизы», — сказал он, не уточнив, о какой из девушек идет речь.

Агентство отмечает, что подтверждения этой информации пока нет.

«Ожидать решение суда, который назначит ей закрытое лечебное учреждение, она будет в больнице ФКУ СИЗО-2, куда уже этапирована», — добавил Пятницкий.

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Три сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им. Несмотря на то что версия о сексуальном насилии Хачатуряна над своими детьми первоначально не нашла подтверждения, прокуратура позднее заявила о наличии соответствующих сведений.

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