Следствие опровергло версию о сексуальном насилии отца над сестрами-убийцами

Следствие не располагает объективными данными, которые доказывали бы версию сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, о его сексуальных домогательствах. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к следствию.

«На данный момент у следствия, кроме показаний самих обвиняемых, а также слов одноклассниц, которым сестры незадолго до преступления рассказывали о домогательствах со стороны отца, нет доказательств этой версии», — сказал он.

«Подтверждение либо опровержение этих показаний должно сыграть ключевую роль в квалификации действий девушек. Возможно, эта история понадобилась для того, чтобы объяснить мотивы убийства и как-то оправдать свои действия», — отметил собеседник агентства.

По его данным, проведенное медицинское освидетельствование сестер не выявило следов сексуального насилия.

Источник считает, что более или менее достоверный ответ на вопрос о возможном сексуальном насилии со стороны родителя может дать психолого-психиатрическая экспертиза, которая будет в ближайшее время проведена в отношении обвиняемых.

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Останкинский суд Москвы до конца сентября арестовал трех сестер Хачатурян. Убийство произошло 27 июля в квартире, где проживал отец с тремя дочерьми в возрасте 17, 18 и 19 лет. Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, поскольку он «долго причинял моральные страдания».

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