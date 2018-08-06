Убившие отца-тирана сестры продолжат школьное обучение в СИЗО и сдадут ЕГЭ

Сестры Хачатурян, арестованные по обвинению в убийстве отца, смогут продолжить обучение и окончить школу. Об этом «Интерфаксу» сообщил ответственный секретарь Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

«Администрация СИЗО разрешила им закончить школу. У изолятора заключен договор со школой №1, к ним будут приходить учителя, и они смогут полноценно учиться и закончить 11-ый класс. Также в конце года они на общих основаниях будут сдавать ЕГЭ», — сказал Мельников.

Правозащитник рассказал, что сестры в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО-6. При этом младшая находится в камере для несовершеннолетних. Девушки, по его словам, преимущественно проводят время за чтением книг.

«Они очень переживают, что разлучены друг с другом. Также они переживают за свою маму, просили передать ей привет и сказать, что они ее любят», — сказал Мельников.

Школа №1 — специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением. В декабре 2017 года московское управление ФСИН сообщило о заключении договора по дистанционному обучению несовершеннолетних, содержащихся в следственном изоляторе. На тот момент в СИЗО-6 содержались четверо подростков: две ученицы начали обучение по программе девятого класса и две по программе десятого класса.

Занятия проходят в оборудованном классе с учебными пособиями и компьютерной техникой, с помощью которой проходят дистанционные уроки. Они организованы в соответствии со школьной общеобразовательной программой: три дня в неделю по пять-шесть уроков.

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Останкинский суд Москвы до конца сентября арестовал трех сестер Хачатурян. Убийство произошло 27 июля в квартире, где проживал отец с тремя дочерьми в возрасте 17, 18 и 19 лет. Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было найдено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, поскольку он «долго причинял моральные страдания».

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