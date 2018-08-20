Суд оставил сестер Хачатурян под стражей

Мосгорсуд оставил под стражей сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает корреспондент «Интерфакс» из зала суда.

«Выслушав мнения сторон, руководствуясь нормами УПК, суд апелляционной инстанции постановил: жалобу защиты оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.

Апелляционные жалобы в отношении каждой из сестер Хачатурян рассматривались отдельно, адвокаты просили изменить им меру пресечения на домашний арест. Заседания проходили в закрытом режиме по обращению прокурора, сообщившего о фактах сексуального насилия в отношении старших девушек.

О том же журналистам рассказал адвокат средней сестры Алексей Паршин. По его словам, следствие проверяет сведения о половых преступлениях отца в отношении дочерей. Следствие, отметил Паршин, называет содеянное «аморальными действиями».

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По словам адвокатов, все три девушки признали свою вину в убийстве и рассказали подробности совершения преступления. Так, младшая призналась, что нанесла отцу не более пяти ножевых ранений, старшая рассказала, что распылила ему в лицо газ из баллончика.

Три сестры, обвиняемые в убийстве отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им. Сами девушки жаловались на постоянные издевательства и побои, которые даже снимали на камеры своих смартфонов. Сейчас они надеются, что снимки будут приобщены к материалам уголовного дела.

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