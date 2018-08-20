Прокуратура сообщила о насилии отца над дочерьми-убийцами

Московская прокуратура располагает сведениями о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над двумя своими дочерьми. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где рассматриваются апелляционные жалобы на арест трех сестер Хачатурян.

«У прокуратуры есть сведения о применении в отношении сестер Кристины и Ангелины Хачатурян их отцом сексуального насилия, в связи с этим прошу провести заседание в закрытом режиме», — сказала прокурор в ходе заседания.

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат средней сестры Алексей Паршин, следствие признало, что отец совершал с девушками «аморальные действия».

«Там не только аморальные действия, там было совершено преступление», — отметил Паршин.

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Заседания проходят в Мосгорсуде. Дела в отношении каждой из девушек рассматриваются отдельно, вопрос о режиме процессов суд решает в ходе слушаний.

Ранее адвокаты сестер Хачатурян рассказали журналистам, что девушки признали свою вину в убийстве и рассказали подробности совершения преступления. Так, младшая призналась, что нанесла отцу не более пяти ножевых ранений, старшая рассказала, что распылила ему в лицо газ из баллончика.

Три сестры, обвиняемые в убийстве отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им. Сами девушки жаловались на постоянные издевательства и побои, которые даже снимали на камеры своих смартфонов. Сейчас они надеются, что снимки будут приобщены к материалам уголовного дела.

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