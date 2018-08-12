Убийство отца тремя дочерьми оказалось заранее спланированным

Убийство сестрами Хачатурян их отца, вероятнее всего, было спланировано заранее. Об этом в воскресенье, 12 августа, агентству «Интерфакс» сообщил близкий к следствию источник.

Предполагается, что девушки совершили убийство не спонтанно. Расследование показало, что они тщательно продумали свои действия. Это опровергает первоначальные предположения оперативников.

Источник также уточнил, что убийство было совершено охотничьим ножом, принадлежавшим отцу девушек Михаилу Хачатуряну. По данным следствия, сестры нанесли ему 35 ранений, затем двое из них тем же ножом порезали себе руки, чтобы представить ситуацию как самооборону. Анонимный собеседник также назвал девушек «непростыми».

8 августа сообщалось, что медицинская экспертиза не выявила доказательств сексуального насилия Михаила Хачатуряна над дочерьми. Это противоречит показаниям преступниц.

Ранее, 2 августа, Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер, убивших своего отца, до 28 сентября. Всем им предъявлены обвинения по соответствующей статье Уголовного кодекса России. Девушки совершили преступление в конце июля 2018 года. Тогда они заявили, что причиной стали плохие отношения с отцом, которые причиняли им страдания.

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