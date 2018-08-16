Опубликованы фотографии избитых отцом сестер Хачатурян

Арестованные по обвинению в убийстве сестры Хачатурян снимали отцовские побои на камеры своих смартфонов. Снимки в четверг, 16 августа, публикует «КП.ru».

Фотографии журналистам передала мать девочек, Аурелия Дундук. Она рассказала, что последние три года жила отдельно, и бывший муж Михаил запрещал ей встречаться с девочками. Потому о насилии в их семье женщина узнала только после его смерти. Дочери успели переслать ей часть снимков с побоями, большая часть которых осталась в их телефонах. В настоящее время гаджеты изъяты, и Аурелия надеется, что фотографии будут найдены следователями и приобщены к материалам уголовного дела.

На кадрах, попавших в СМИ, изображены все три сестры. С кровью на лице, по словам матери, — средняя Ангелина, «самая смелая из сестер, которая могла ответить на ругань и хамство».

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Сейчас сестры Хачатурян находятся в СИЗО №6, и, как рассказал журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, с ними работают тюремные психологи.

«Все трое переведены из карантина и размещены не в многоместных камерах, а в четырехместных. Их соседки — ровесницы, также впервые оказавшиеся за решеткой. Я общался с сестрами и не сомневаюсь — девочки прошли через настоящий ад. Так что подобное внимание к ним — не лишнее», — рассказал Мельников.

Три сестры, обвиняемые в убийстве отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им. Вместе с тем версия о сексуальном насилии Хачатуряна над своими детьми подтверждения не нашла, также в МВД сообщали, что жалоб на мужчину не поступало.

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