Младшая из сестер-убийц раскаялась

Младшая из трех сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна в Москве, раскаивается в совершенном преступлении. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».

Омбудсмен посетила 17-летнюю девушку в столичном СИЗО-6, где она содержится под стражей вместе с сестрами. «Я увидела тяжелое раскаяние, переживание, наверное, даже и говорить об этом излишне», — сообщила Кузнецова после визита в изолятор.

По ее словам, девушка пройдет дополнительное медицинское обследование и с 1 сентября, несмотря на арест, приступит к учебе.

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«Сегодня я еще раз убедилась, что это [убийство] можно было предотвратить, если бы вовремя вмешалась хотя бы одна из тех структур, которые были оповещены о той ситуации, которая складывалась в семье», — заключила уполномоченный.

Три сестры, обвиняющиеся в убийстве своего отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им. Вместе с тем, версия о сексуальном насилии Хачатуряна над своими детьми подтверждения не нашла, также в МВД сообщали, что жалоб на мужчину не поступало.

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