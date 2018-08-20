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Сестры Хачатурян рассказали подробности убийства отца

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Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и рассказали подробности совершения преступления. Об этом в понедельник, 20 августа, сообщили РИА Новости адвокаты девушек.

Младшая из сестер рассказала, что ранила отца ножом не более пяти раз. Кроме нее удары наносила средняя сестра, которая также дала признательные показания. «Экспертиза еще не проведена, поэтому рано говорить, кто сколько нанес ударов и какой был смертельным», — сказал адвокат девушки Ярослав Пакулин.

Адвокат старшей сестры Кристины Алексей Липцер добавил, что его подзащитная признала вину и сказала, что всего лишь распылила газ из баллончика в лицо отцу.

Три сестры, обвиняющиеся в убийстве отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им. Сами девушки жаловались на постоянные издевательства и побои, которые даже снимали на камеры своих смартфонов. Сейчас они надеются, что снимки будут приобщены к материалам уголовного дела.

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