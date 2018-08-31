Убившие отца сестры Хачатурян пойдут в школу при СИЗО

Две из трех сестер Хачатурян, содержащихся в СИЗО по обвинению в убийстве отца, с 1 сентября продолжат учиться в школе при СИЗО. Об этом в пятницу, 31 августа, глава пресс-службы столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков сообщил РИА Новости.

Он отметил, что учреждение не является школой в привычном смысле слова. «К ним не приходят учителя, там организовано дистанционное обучение по видеосвязи», — сказал представитель столичного управления ФСИН.

На момент ареста две из трех сестер учились в 11-м классе, еще одна — на втором курсе медицинского колледжа. Всего, по словам Цыганкова, со следующей недели за парты сядут 30 арестантов, не получивших аттестат на свободе.

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20 августа сообщалось, что сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и рассказали подробности совершения преступления.

Три сестры были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

Родственники сестер рассказывали в прессе о тирании Хачатуряна. Так, мать девушек признавалась, что мужчина не выпускал ее из дома и избивал, а бабушка сестер говорила, что отец угрожал им. Сами девушки жаловались на постоянные издевательства и побои, которые даже снимали на камеры своих смартфонов. Сейчас они надеются, что снимки будут приобщены к материалам уголовного дела.

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