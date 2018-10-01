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Появились подробности жизни сестер Хачатурян после СИЗО

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Адвокаты Алексей Паршин, Алексей Липцер и Ярослав Пакулин рассказали о жизни трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, после выхода из СИЗО. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает телеканал «360».

По словам Паршина и Липцера, старшая и средняя сестры, Кристина и Ангелина, предпочитают находиться дома, не строят никаких планов и не используют разрешение суда на прогулки.

Пакулин, в свою очередь, заявил, что младшая, 17-летняя сестра, уже выходила на прогулку в сопровождении матери. Адвокат добавил, что в настоящее время решается вопрос о переводе девушки в школу около дома матери. Все трое юристов ждут результатов экспертиз, проведенных специалистами Института имени Сербского.

27 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы избрал всем сестрам Хачатурян меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

14 сентября адвокат Липцер рассказал, что эксперты признали двух из трех сестер вменяемыми. 8 сентября сообщалось, что младшая из сестер Хачатурян была признана невменяемой и переведена в больницу следственного изолятора.

Три сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.

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