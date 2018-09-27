Сестер Хачатурян отпустили из СИЗО

Басманный суд Москвы избрал всем сестрам Хачатурян меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По ходатайству представителей следствия слушания проходили в закрытом режиме. 20-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя (несовершеннолетняя) сестра вышли из зала суда без конвоя и наручников. Им запрещено совершать определенные действия: пользоваться мобильным телефоном и интернетом, общаться между собой, покидать ночью места проживания (квартиры родственников), пытаться вступить в связь со свидетелями. Такая мера пресечения будет действовать до 28 декабря.

Сестры были задержаны 27 июля сразу после того, как на лестничной клетке одного из домов на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело их отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна.

Срок содержания сестер под стражей, определенный 2 августа 2018 года Останкинским судом столицы, истекает в пятницу, 28 сентября. За прошедшее время уголовное дело было передано из столичного главка СКР в Центральный аппарат Следственного комитета, а всем трем девушкам проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Две старшие, Кристина и Ангелина, признаны вменяемыми, младшая, несовершеннолетняя, по мнению экспертов, нуждается в специализированном лечении.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, коренным образом поменялась и позиция следствия. Изначально основной была версия о заранее спланированном и задуманном убийстве, совершенном совместно всеми тремя девушками. Теперь же приоритетной стала версия, высказанная обвиняемыми на первых же допросах: преступление спонтанно совершено младшей из сестер, уставшей от систематических издевательств отца.

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