В Мосгорсуд направлен протест против освобождения сестер Хачатурян

Родственники убитого Михаила Хачатуряна — его сестра Наира Хачатурян и ее муж Геннадий Мусаелян — обжаловали решение Басманного суда Москвы, освободившего из СИЗО трех сестер, обвиняемых в убийстве отца. Об этом со ссылкой на адвоката Георгия Чигуашвили сообщает «BFM.ru».

«В апелляционной жалобе я прошу Мосгорсуд отменить решение Басманного суда об изменении меры пресечения обвиняемых от 27 сентября и вернуть материалы на новое рассмотрение, — цитирует радиостанция адвоката. — Оно, с нашей точки зрения, является незаконным, немотивированным и не обоснованным с юридической точки зрения».

Чигуашвили отметил, что следствие в суде ссылалось на новые обстоятельства, которые якобы появились в деле. «На самом деле Басманный суд основывался на тех же материалах уголовного дела, на основании которых Останкинским судом 2 августа было принято решение о заключении девушек под стражу», — отметил адвокат.

Чигуашвили возмутился тем фактом, что сестры, обвиняемые в убийстве отца, были отпущены под «запрет определенных действий» — это новая мера пресечения, которая напоминает домашний арест. «По такому преступлению избирают такую меру пресечения, в то время как у нас за кражу сажают. А тут ведь преднамеренное убийство группой лиц», — заметил адвокат.

Он напомнил, что сестры «добивали» отца в коридоре, «причиняли себе увечья с целью инсценировки самообороны». «Это уже свидетельствует о том, что они хотели избежать ответственности. И при таких обстоятельствах им избирают меру пресечения, не связанную с лишением свободы, какие-то ограничения», — возмутился адвокат Чигуашвили.

Родственники убитого не верят словам сестер Хачатурян, заявивших, что их отец бил и насиловал их. По словам адвоката, материалами дела эта информация не подтверждается.

В июле Останкинский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и взял сестер Хачатурян под стражу до 29 сентября. Но затем расследование уголовного дела было передано из столичного главка СКР в центральный аппарат ведомства, и позиция следствия коренным образом поменялась. Следствие сочло возможным отпустить сестер под запрет совершения определенных действий. 28 сентября Басманный суд Москвы это ходатайство удовлетворил.

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