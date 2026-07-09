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11:45, 9 июля 2026Экономика

Россия нарастила вывоз одного вида продукции до максимума

«Агроэкспорт»: Поставки российских чипсов за рубеж выросли на 29 % в январе-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

По итогам первых пяти месяцев 2026 года суммарная стоимость поставок российских картофельных чипсов за рубеж достигла максимума за всю историю статистических наблюдений. О резком наращивании отгрузок этого вида отечественной продукции за границу сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период экспорт чипсов из России достиг рекордной планки как в денежном, так и физическом выражениях, уточнили аналитики. Совокупная стоимость поставок за это время подскочила на 29 процентов, почти до 100 миллионов долларов, а объем — на 11 процентов, до более чем 21 тысячи тонн.

Всего с начала года эту отечественную продукцию отправили в 35 стран, отметили эксперты. Главными покупателями оказались Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Киргизия.

В последние несколько лет Россия также заметно нарастила отгрузки за рубеж мороженого и шоколада. По итогам прошлого года экспорт первого лакомства увеличился почти на 30 процентов. Что касается шоколада, то его поставки за это время достигли исторического максимума. Главными покупателями в обоих случаях стали в основном страны СНГ.

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