Экономика
08:44, 11 февраля 2026Экономика

Названы пять главных импортеров российского мороженого

«Агроэкспорт»: Россия нарастила экспорт мороженого на 29 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам минувшего года Россия нарастила поставки мороженого на внешние рынки на 29 процентов в стоимостном выражении. Эти предварительные оценки «Агроэкспорта» процитировало ТАСС.

Всего зарубежные покупатели приобрели 17 тысяч тонн этого российского лакомства, заплатив за него порядка 74 миллионов долларов. Крупнейшими импортерами оказались Казахстан (около шести тысяч тонн), Белоруссия (более 4,5 тысячи тонн), Монголия (около 2 тысяч тонн), Узбекистан (свыше 1 тысячи тонн) и Абхазия (более 800 тонн).

В декабре прошлого года сообщалось, что одной из причин роста доходов России от экспорта мороженого стало расширение географии поставок. Оказалось, что за последние несколько лет этим российским лакомством заинтересовались в африканских и азиатских государствах. Это позволило компенсировать снижение продаж на европейском направлении.

Вместе с тем в России натуральные продажи мороженого в период с мая по сентябрь упали на 7,1 процента в годовом выражении.

