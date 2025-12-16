России спрогнозировали резкий рост вывоза одного лакомства

«Агроэкспорт»: Доходы России от экспорта мороженого вырастут на 25,9 процента

По итогам 2025 года суммарные доходы России от поставок мороженого за рубеж увеличатся почти на 26 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитиков федерального цента «Агроэкспорт».

В деньгах прирост, согласно ожиданиям экспертов, составит 25,9 процента (до 73 миллионов долларов). В физическом выражении объемы поставок российского мороженого за рубеж увеличатся в пределах 10 процентов, полагает замглавы по стратегическому управлению ГК «Ренна» (бренд «Коровка из Кореновки») Игорь Лилеев.

К числу главных причин подобной динамики глава проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов отнес в том числе расширение географии поставок лакомства. За последние несколько лет российским мороженым заинтересовались в африканских и азиатских государствах. Это позволило компенсировать просадку на европейском направлении.

Ключевыми покупателями российском мороженого в «Агроэкспорте» назвали Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Монголию и Китай. Доходы отечественных экспортеров от поставок лакомства в эти страны увеличились в январе-сентябре 2025 года на 13-41 процент в денежном выражении, констатировали аналитики. К 2030 году, по их оценке, совокупные доходы России от экспорта мороженого достигнут 110 миллионов долларов.