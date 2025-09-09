Экономика
11:36, 9 сентября 2025Экономика

Страны Африки нарастили импорт российского мороженого

Основными покупателями мороженого из РФ стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан
Дмитрий Воронин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Более трети (35 процентов) российского экспорта мороженого в январе-июле пришлось на Казахстан. Всего РФ поставила за рубеж свыше 10 тысяч тонн продукции на 47 миллионов долларов, что на 9 процентов в натуральном и на 37 процентов в стоимостном выражении больше чем годом ранее. Об этом сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт».

Как следует из представленных материалов, в топ-5 импортеров мороженого из России в означенный период вошли также Белоруссия (15 процентов), Узбекистан (13 процентов), Монголия (10 процентов) и Абхазия (7 процентов). Помимо этого в 2025 году на 22 процента нарастили закупки этого десерта у РФ такие африканские страны как Нигерия и Сенегал.

«Агроэкспорт» уточнил, что к 2030-му ожидает роста экспорта российского мороженого почти в 2,5 раза, до 110 миллионов долларов.

Ранее о намерении начать выпускать мороженое заявил российский производитель вина ПАО «Абрау-Дюрсо». По данным «Коммерсанта», на рынок поступит 80 тысяч порций эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого.

