09:58, 2 сентября 2025Экономика

Российский производитель вина займется выпуском мороженого

«Абрау-Дюрсо» вместе с производителем «Коровки из Кореновки» выпустит мороженое
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский производитель вина ПАО «Абрау-Дюрсо» вместе с владельцем бренда «Коровка из Кореновки» ГК «Ренна» займется выпуском мороженого. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как узнали журналисты, на рынок поступит 80 тысяч порций эскимо в бельгийском шоколаде со вкусом игристого вина, а в случае успеха в ПАО не исключают возможности расширения ассортимента.

Для «Абрау-Дюрсо», чистая прибыль которого увеличилась в прошлом году на 43 процента, до 1,837 миллиарда рублей, речь идет о хорошем способе масштабировать свой бизнес, отмечают эксперты. Как напоминает руководитель WineRetail Александр Ставцев, у компании уже существует широкая линейка собственных продуктов питания.

Накануне, 1 сентября, стало известно, что переданная под временное управление ГК «Вместе» пивоваренная AB InBev Efes поменяла коммерческое обозначение на «Напитки Вместе». Новое позиционирование компании на рынке демонстрирует ее «трансформацию в многопрофильного игрока рынка товаров повседневного спроса», отметили в пресс-релизе.

