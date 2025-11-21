Холодное лето ударило по продажам популярного лакомства

«Ъ»: Продажи мороженого в России упали больше чем на семь процентов

Натуральные продажи мороженого в России в период с мая по сентябрь упали на 7,1 процента в годовом выражении. Это показало исследование, проведенное компанией «Нильсен». Его процитировало издание «Коммерсантъ».

Сильнее всего спрос просел в июне (минус 12 процентов) и в сентябре (минус 11 процентов). Кроме того, наибольшее снижение продаж в натуральном выражении показали мороженое в пакетах (минус 17 процентов) и рожках (минус 14 процентов).

Причинами такой динамики называют холодное лето. Причем мороженое оказалось не единственным товаром, по продажам которого ударил климатический фактор. В мае-июне 2025 года продажи кваса упали на 15 процентов, питьевой воды — на 5 процентов, а энергетиков — на 3 процента. Что касается спортивных и газированных безалкогольных напитков, то здесь снижение составило 4 процента.

Кроме лета еще одним негативным фактором оказались цены на мороженое. В среднем они выросли на 15-17 процентов в летний сезон, что было обусловлено ростом издержек. В частности, подорожали шоколад, глазурь и фруктовые наполнители.

В июле 2025 года Китай резко снизил импорт российского мороженого. Поставки упали до минимальных с апреля этого года значений.