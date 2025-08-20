Экономика
15:11, 20 августа 2025Экономика

Китайцы охладели к российскому мороженому

Статслужба КНР: Поставки российского мороженого упали до минимума
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В июле 2025 года Китай резко снизил импорт российского мороженого. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статслужбу КНР.

Оказалось, что за второй месяц лета Китай импортировал из России этого лакомства на 194,3 тысячи долларов. Это минимальные значения с апреля этого года. В годовом выражении сокращение оценивается в восемь процентов, а в месячном — в 30 процентов.

В списке основных поставщиков мороженого на китайский рынок Россия расположилась лишь на 10 месте. Первые пять мест заняли Франция (5,1 миллиона долларов), Новая Зеландия (1,9 миллиона), Южная Корея (763 тысячи долларов), Италия (682 тысячи) и Япония (539 тысяч).

В июне 2025 года в России зафиксировали шестипроцентное падение числа покупок мороженого, если сравнивать с первым летним месяцем 2024 года. На тот момент его медианная цена достигла 114 рублей, что оказалось на 16 процентов больше, чем в 2024 году.

При этом по итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года доходы РФ от экспорта этого лакомства выросли на 15 процентов.

