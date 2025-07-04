Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 4 июля 2025Экономика

Продажи одного лакомства просели из-за похолодания

«Чек Индекс»: Июньские продажи мороженого в РФ просели на 6 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В июне 2025 года количество покупок мороженого в России снизилось на шесть процентов, если сравнивать с первым летним месяцем прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Чек Индекс».

При этом медианная цена достигла 114 рублей, или на 16 процентов выше, чем в 2024 году. Продажи в денежном выражении оказались выше на десять процентов. Если же сравнивать данные за январь-июнь этого и прошлого годов, то в 2025 году медианная цена выросла на 13 процентов, а число покупок — всего на два процента. В денежном выражении продажи увеличились на 15 процентов.

Отмечается, что в первом полугодии в связи с более ранней весной и высокими температурами в зимнее время штучная реализация мороженого в целом выросла. Однако из-за похолодания и затяжных дождей продажи заметно просели.

В начале июня сообщалось, что рост цен на мороженое в России не остановил роста покупок этого лакомства. По данным на начало мая дороже всего мороженое обходилось в Мурманской области.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженное нападение на полицейских произошло в российском регионе

    Турция ответила на заявления о присоединении к коалиции дронов для Украины

    Самбурская похвасталась фигурой в красном купальнике

    Напавших с ножом на полицейского в Нальчике задержали

    Изменница расправилась с мужем с помощью молотого перца чили

    Россиянин устроил себе SPA-зону на балконе и разозлил соседей

    Стало известно число готовых отказаться от личного авто россиян

    МИД Армении вручил ноту протеста российскому послу

    Возле жилого дома в российском регионе взорвался украинский дрон

    Продажи одного лакомства просели из-за похолодания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости