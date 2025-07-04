Продажи одного лакомства просели из-за похолодания

«Чек Индекс»: Июньские продажи мороженого в РФ просели на 6 процентов

В июне 2025 года количество покупок мороженого в России снизилось на шесть процентов, если сравнивать с первым летним месяцем прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Чек Индекс».

При этом медианная цена достигла 114 рублей, или на 16 процентов выше, чем в 2024 году. Продажи в денежном выражении оказались выше на десять процентов. Если же сравнивать данные за январь-июнь этого и прошлого годов, то в 2025 году медианная цена выросла на 13 процентов, а число покупок — всего на два процента. В денежном выражении продажи увеличились на 15 процентов.

Отмечается, что в первом полугодии в связи с более ранней весной и высокими температурами в зимнее время штучная реализация мороженого в целом выросла. Однако из-за похолодания и затяжных дождей продажи заметно просели.

В начале июня сообщалось, что рост цен на мороженое в России не остановил роста покупок этого лакомства. По данным на начало мая дороже всего мороженое обходилось в Мурманской области.