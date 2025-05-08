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10:04, 8 мая 2025Экономика

Назван российский регион с самым дорогим мороженым

Росстат: В Мурманской области самое дорогое мороженое в России
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В Мурманской области мороженое стоит дороже всего в России. Такие данные называет РИА Новости со ссылкой на Росстат.

По итогам марта выяснилось, что дороже всего съесть порцию сливочного мороженого весом в 70 граммов обойдется в Мурманской области — 109,3 рубля. Отметку в сотню рублей стоимость порции превысила и в Чукотском автономном округе — 100,4 рубля за порцию.

Между тем самые доступные цены на лакомство в Ингушетии (25,2 рубля за порцию), Чечне (33,9 рубля), Мордовии (41,8 рубля).

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2025 года в России выросло производство молочной продукции. Как уточнили «Ленте.ру» в Минсельхозе РФ, выпуск молока отечественные предприятия нарастили до полутора миллионов тонн, что на 3,7 процента больше, чем в аналогичный период 2024-го. Также с января по март в стране удалось увеличить производство сливочного масла.

До этого сообщалось, что в 2025 году в России могут произвести больше 650 тысяч тонн мороженого, превысив таким образом показатели прошлого года на восемь-девять процентов. Самыми продаваемыми видами этого сладкого лакомства стали вафельный стаканчик (34,4 процента денежных продаж), продукция на палочке (33,9 процента), рожок (15,1 процента) и сэндвич (7,1 процента).

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