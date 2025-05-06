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14:50, 6 мая 2025Экономика

В России стали производить больше молока и масла

Производство молока в РФ выросло в январе-марте 2025 года на 3,7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В первом квартале 2025 года в России выросло производство молочной продукции. В частности, как сообщили «Ленте.ру» в Минсельхозе РФ, выпуск молока отечественные предприятия нарастили до полутора миллионов тонн, что на 3,7 процента больше, чем в аналогичный период 2024-го.

Также с января по март в стране удалось увеличить производство сливочного масла (на 4,3 процента, до 83,3 тысячи тонн), творога (на 2,5 процента, до 121,8 тысячи тонн), мороженого (на 2,1 процента, до 124,9 тысячи тонн) и йогурта (на 2,5 процента, до 202,1 тысячи тонн). Значительно выросло производство сухих молока и сливок, объем которого составил в начале текущего года 41,2 тысячи тонн, что почти на 19,5 процента больше в сравнении с данными предыдущего года.

Как следует из комментария гендиректора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, который приводит ведомство, причиной увеличения объемов выпуска молочной продукции стало, в том числе, повышение спроса, произошедшее на фоне роста реальных располагаемых доходов россиян.

Прошлой осенью, когда в РФ подорожали молоко и масло, ценовую динамику объясняли недостаточным предложением изготовителей продукции, переставших успевать за растущим спросом — потребление молока увеличилось примерно на пять процентов, а объемы его производства — только на два процента.

В контексте этого пришлось наращивать импорт. Так, в 2024 году закупки зарубежного сливочного масла выросли почти на 10 процентов.

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