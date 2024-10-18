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16:11, 18 октября 2024Экономика

Ситуацию с ростом цен на сливочное масло сравнили с прошлогодним подорожанием яиц

АКОРТ: рост закупочных цен на сливочное масло с начала года превысил в РФ 31 %

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Закупочные цены на сливочное масло для российских торговых сетей с начала года выросли более чем на 31 процент, сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Специалист подчеркнул, что только за последний месяц показатель прибавил 8 процентов, что объясняют комплексным ростом издержек в молочном животноводстве, подорожанием молочных жиров и ростом спроса на сливочное масло, в том числе со стороны оптовых потребителей (производителей кондитерских изделий, системы госзаказа).

Ситуацию на рынке с учетом предложения изготовителей продукции, переставшего успевать за растущим спросом в свете роста имеющихся затрат, глава АКОРТ сравнил с прошлогодними событиями вокруг подорожания куриных яиц. «Причины роста цен на сливочное масло лежат на стороне производителей», — указал он.

Ранее зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что средний размер наценки российских торговых сетей на сливочное масло в настоящее время превышает 70 процентов. В Минпромторге, в свою очередь, указали, что значительного роста наценок в магазинах РФ не фиксируется. Глава Минсельхоза опровергла планы по госрегулированию цен на масло и пообещала увеличить импорт продукта из дружественных России стран.

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      Дмитрий Воронин
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