В России рассказали о работе над стабилизацией цен на яйца

Глава Минсельхоза РФ перечислил меры по стабилизации цен на куриные яйца

В Минсельхозе России перечислили меры по стабилизации цен на куриные яйца. В стране увеличиваются объемы собственного производства, а торговые сети переводят на долгосрочные контракты для получения прогнозируемых объемов продукции, приводятся в Telegram-канале ведомства слова министра Дмитрия Патрушева.

Также в сообщении говорится о ведущейся проработке решения об обнулении импортных пошлин для поставок яиц из дружественных стран, о принятии которого стало известно накануне, 13 декабря.

На фоне ситуации на рынке яиц, подорожавших с начала года почти в полтора раза, в России решили с 1 января 2024 года обнулить на полгода таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда единиц продукции.

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшней прямой линии извинился за ситуацию с подорожанием яиц, назвав ее сбоем в работе правительства. Глава государства уточнил, что цены увеличились вслед за спросом, в то время как объемы производства остались на прежнем уровне, а импорт в должном объеме открыт не был. Как ожидают специалисты, цены на яйца на фоне принимаемых властями мер стабилизируются, но снижаться не начнут, поскольку предпосылками сложившейся ситуации стали системные проблемы.

