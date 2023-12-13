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11:51, 13 декабря 2023Экономика

В одной стране собрались обеспечить Россию яйцами

Турция заявила о готовности обеспечить поставки яиц в обнуляющую пошлины Россию

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Турция готова обеспечить Россию поставками яиц, заявил глава местного Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. Три компании уже поставляют продукцию, а 21 получила соответствующее одобрение, сообщает РИА Новости со ссылкой на его данные.

Глава Союза не назвал точных цифр, но отметил, что потребности собираются обеспечить «в полном объеме».

С 1 января в России на полгода обнулят таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц, сообщили в Минэкономразвития. В министерстве отметили, что льготу предоставят при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран.

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В ноябре куриные яйца в России подорожали сразу на 15,07 процента. Такую тенденцию объяснили в том числе инфляцией, влиянием ослабления рубля, которое привело к росту цен на медикаменты, оборудование и в целом то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса, а также ростом потребления внутри страны.

Среди прочих предпринятых в связи с происходящим мер российский вице-премьер Виктория Абрамченко поручила к 19 декабря завершить анализ информации по производству и потреблению куриц и яиц внутри страны, чтобы в дальнейшем подготовить меры по увеличению выпуска соответствующей продукции.

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      Дмитрий Воронин
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