В одной стране собрались обеспечить Россию яйцами

Турция заявила о готовности обеспечить поставки яиц в обнуляющую пошлины Россию

Турция готова обеспечить Россию поставками яиц, заявил глава местного Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. Три компании уже поставляют продукцию, а 21 получила соответствующее одобрение, сообщает РИА Новости со ссылкой на его данные.

Глава Союза не назвал точных цифр, но отметил, что потребности собираются обеспечить «в полном объеме».

С 1 января в России на полгода обнулят таможенные пошлины на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц, сообщили в Минэкономразвития. В министерстве отметили, что льготу предоставят при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, а поставки будут осуществляться из дружественных стран.

В ноябре куриные яйца в России подорожали сразу на 15,07 процента. Такую тенденцию объяснили в том числе инфляцией, влиянием ослабления рубля, которое привело к росту цен на медикаменты, оборудование и в целом то, что закупалось за рубежом для производства яиц и куриного мяса, а также ростом потребления внутри страны.

Среди прочих предпринятых в связи с происходящим мер российский вице-премьер Виктория Абрамченко поручила к 19 декабря завершить анализ информации по производству и потреблению куриц и яиц внутри страны, чтобы в дальнейшем подготовить меры по увеличению выпуска соответствующей продукции.