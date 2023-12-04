Российские власти начали искать способ производить больше яиц

Вице-премьер Абрамченко поручила найти способ производить больше куриц и яиц

Через две недели, к 19 декабря, российские министерства должны будут завершить анализ информации по производству и потреблению курицы и яиц внутри страны, что станет основной для подготовки мер по увеличению выпуска соответствующей продукции. О таком поручении вице-премьера Виктории Абрамченко, пишет РБК.

Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг должны ответить на вопрос, какие минимальные объемы выпуска нужны для удовлетворения спроса. В аппарате Абрамченко подтвердили факт поручения, но не предоставили подробностей.

В свою очередь в Минсельхозе рассказали, что запрос к ним поступил, и напомнили, что уже добились выделения льготных кредитов на производство бройлеров, а также поддержки мощностей для выпуска инкубационного яйца.

Особый интерес правительства к рынку птицы связан с резким ростом цен, обратить внимание на который в октябре вынужден был и президент страны Владимир Путин. В августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности повышения цен, а в ноябре регулятор предложил торговым сетям самим сдерживать цены на продукт до марта 2024 года.

По оценке Росстата, в октябре стоимость мяса курицы в рознице была на 26,8 процента выше, чем годом ранее, а яиц — на 23,9 процента. При этом оба продукта входят в категорию социально значимых, а значит, у властей есть право устанавливать предельные розничные цены на срок до 90 дней.

Сами птицеводы объясняли такую ситуацию ростом издержек и повышенным спросом на продукцию, которая в условиях подорожания остальных продуктов становится одним из немногих источников белка, еще доступных гражданам на постоянной основе. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также связал повышение спроса с выплатами малоимущим гражданам, у которых появилась возможность покупать курятину.

Впрочем, у невозможности нарастить выпуск глава отраслевой ассоциации видит и объективные причины. Предприятиям не хватает мощностей, сложности с поставками зарубежных ветеринарных препаратов приводят к снижению поголовья, низкая рентабельность компаний не позволяла модернизировать производство и создавать новые мощности.

Решить проблемы можно было бы за счет повышения цен, но этому мешали государственные органы. В итоге многие предприятия столкнулись с постепенной деградацией. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев подчеркнул, что быстро нарастить выпуск невозможно. Нужно создавать площадки для выращивания родительских стад, строить инфраструктуру по производству кормов, инкубации яиц, переработки, утилизации отходов. На это уйдет год-полтора, но только в случае финансирования, а для этого нужны гарантии и одобрения банками бизнес-планов.

Ранее сообщалось, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила квоту на беспошлинный ввоз курятины в объеме 160 тысяч тонн в 2024 году. Такое решение позволит увеличить закупки продукта за рубежом.