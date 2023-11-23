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13:42, 23 ноября 2023Экономика

Российские власти одобрили увеличение закупок курятины за рубежом

Правительство РФ одобрило квоту на беспошлинный ввоз курятины в 160 тысяч тонн

Фото: Henrique S. Ruzzon / Unsplash

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила квоту на беспошлинный ввоз курятины в объеме 160 тысяч тонн в 2024 году. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте российского правительства.

Это решение, как отмечается в сообщении, направлено на стабилизацию цен на рынке птицеводческой продукции, что будет достигнуто с помощью наращивания предложения на внутреннем рынке.

Вопрос доступности курятины для россиян поднимал президент страны Владимир Путин. В конце сентября он поинтересовался у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, почему с начала года цены на мясо птицы выросли больше чем на 27 процентов.

На этой неделе Путин по итогам совещания с членами правительства распорядился нарастить продажи мяса курицы и обратить особое внимание на увеличения производства. К тому моменту в правительстве уже предложили нарастить закупки продукта за рубежом с помощью отмены пошлины, что позволит сделать их поставки более выгодными.

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Между тем сами производители называют в качестве причин слабости производства две проблемы. Первой из них стала вспышка птичьего гриппа, из-за которой количество куриц в стране сократилось на 3,2 процента в годовом выражении. Вторым фактором стала низкая рентабельность производства, вынужденный отказ от ремонта и модернизации комплексов и нехватка средств.

По оценке Росптицесоюза (в ассоциацию входят компании, отвечающие за 80 процентов рынка), с начала года траты на закупку оборудования и зарплаты выросли на 25-30 процентов, на вакцины и препараты — на 15-25 процентов, на упаковку — на 8-25 процентов. При этом контрольные органы не допускают адекватного ситуации повышения цен.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился тем, что, несмотря на все усилия властей, в стране сокращается поголовье крупного рогатого скота и свиней. Главной причиной проблем политик назвал отсутствие дисциплины у исполнителей на местах.

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      Платон Щукин
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