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15:10, 22 сентября 2023Экономика

Лукашенко приказал заполнить пустующие в стране «ското-места»

Лукашенко потребовал увеличить поголовье скота в Белоруссии с помощью школьников
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за провалы в области животноводства. В том числе он возмутился снижением поголовья крупного рогатого скота из-за слишком низкого количества телят из расчета на сто коров, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Лукашенко со ссылкой на информацию Комитета государственного контроля заявил, что в стране недоукомплектовано почти 16 тысяч ското-мест. Он приказал до конца года заполнить их на всех фермах и обеспечить прирост стада, назначив персонально ответственными профильного министра, правительство и губернаторов.

Для заготовки кормов президент предложил активно привлекать студентов сельскохозяйственных вузов и школьников. «Это хорошая практика, а заодно наглядный пример, что и где надо улучшать в родной стране», — подчеркнул президент, отметив, что у предприятий сельского хозяйства должна быть система по привлечению и удержанию квалифицированных рабочих кадров.

По словам Лукашенко, в 1990 году в Белоруссии на 100 коров приходилось 90 телят, для эффективного воспроизводства нужны 95 телят, однако в настоящее время в республике показатель держится на уровне 72-75 телят, но и тех уберечь не могут.

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В качестве решения проблемы президент предложил главе Минсельхозпрода «скооперироваться» с Национальной академией наук (НАН), чтобы разработать и внедрить эффективную технологию содержания. Кроме того, он призвал закрепить каждую ферму за конкретным работником райисполкома, а район — за работником облисполкома, чтобы было понятно, кого ругать, если дела идут плохо, а кого награждать в обратном случае.

Причиной проблем, по мнению Лукашенко, стало наплевательское отношение к делу на местах, которое сводит на нет все усилия государства по развитию молочного производства.

Ранее глава Белоруссии потребовал остановить падение поголовья свиней в стране. Он указал, что за последние два года число животных снизилось на 12 процентов, в связи с этим поставленные в 2014 году цели довести поголовье свиней в Белоруссии до уровня 2012 года не выполнены. Главной причиной проблем Лукашенко назвал отсутствие дисциплины на предприятиях отрасли.

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    Платон Щукин
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