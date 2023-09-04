Лукашенко потребовал остановить падение поголовья свиней в Белоруссии

Лукашенко заявил о снижении поголовья свиней в Белоруссии на 12 % за два года

За последние два года поголовье свиней в Белоруссии снизилось на 12 процентов (на 290 тысяч голов), падение наблюдается во всех областях, а в Гомельской области животных и вовсе стало в два раза меньше. Об этом на совещании по вопросам свиноводства заявил президент республики Александр Лукашенко, говорится на сайте главы государства.

По данным президента, падеж свиней увеличился почти в каждом втором регионе страны. Количество приплода поросят сократилось на восемь процентов. Показатели эффективности отрасли неизменно снижаются, а число убыточных предприятий, занимающихся свиноводством, напротив, растет. Лукашенко подчеркнул, что такая динамика заставила вынести вопрос на самый высокий уровень. Отчеты о том, что необходимые меры принимаются, помогать перестали.

При этом президент уверен, что понимает причину происходящего. На массовый падеж, по его мнению, влияют недостаточная работа по борьбе с грызунами и птицей, проведению дезинфекции, обеспечению спецодеждой. Отдельно встал вопрос и о приписках поголовья и сокрытии реального уровня падения численности свиней.

В связи с этим поставленные в 2014 году цели довести поголовье свиней в Белоруссии до уровня 2012 года до сих пор не выполнены. Лукашенко потребовал усилить дисциплину на предприятиях, улучшить племенную работу и подключить ученых к совершенствованию комбикормов.

Также белорусский лидер признал, что многие свиноводческие комплексы в стране морально и физически изношены и устарели. Почти 70 процентов из них построены более 20 лет назад, поэтому необходима программа по приведению их в порядок.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Белоруссия ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. По оценкам участников рынка, причина может быть связана с нехваткой продукции внутри страны, скорее всего, краткосрочной, которая могла возникнуть из-за различных обстоятельств.