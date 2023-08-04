Белоруссия сократила поставки курятины в Россию

«Ъ»: Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы

Белоруссия с 1 августа ввела ограничения на вывоз из страны мяса птицы. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет «Коммерсантъ».

Как сообщается в документах департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода страны, для насыщения продукцией внутреннего рынка выдача сертификатов на экспорт тушек цыплят-бройлеров и их частей была приостановлена. При этом ограничения не распространяются на поставки в Китай и продукцию крупного холдинга «Серволюкс Агро» (бренд «Петруха»), говорится в письмах ведомств.

Источники «Ъ» на рынке заявили, что по их мнению, настоящей причиной приостановки поставок за рубеж стала вспышка птичьего гриппа на некоторых птицефабриках республики. Подобные ситуации приводят к снижению выпуска курятины, при этом обычно белорусская сторона официально не сообщает о фактах распространения заболевания, добавили они.

В Национальном союзе мясопереработчиков (НСМ) предположили, что ограничение поставок может оказаться краткосрочной мерой, так как связано с проведением в Белоруссии с 4 августа II Игр стран СНГ, во время которых спрос внутри страны может существенно вырасти. Партнер «НЭО Центр» Альбина Корягина напоминает, что временный запрет на экспорт мясо-молочной продукции уже вводился в октябре 2022 года. Тогда ему предшествовало требование президента Белоруссии Александра Лукашенко удержать цены на продукты питания, данная причина могла стать основанием для ограничений поставок и сейчас, считает она.

Собеседник «Ъ» сказал, что Белоруссия поставляет в Россию около 10 тысяч тонн мяса птицы в месяц, из которых более половины приходится на тушки бройлеров для оптовых продавцов. В НСМ подсчитали, что на долю этого импорта приходится только 2-2,5 процента всего объема российского рынка. Россельхознадзор заверяет, что Россия слабо зависит от импорта птицы, так как отечественные производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка и поставляют на экспорт избыточные объемы продукции, в том числе и в Белоруссию.

Как сообщили газете участники рынка, в первом квартале текущего года общий объем импорта мяса птицы в Россию увеличился на 21 процент, до 61,9 тысячи тонн. За этот же период объем потребления вырос на 3,2 процента, до 1,26 миллиона тонн. Источники «Ъ» считают, что снижение импорта может дополнительно повлиять на рост цен на курятину.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) в июне стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур выросла на 6,8 процента и составила рекордные 193,48 рубля. Предыдущий максимум был установлен в апреле, когда показатель оказался на уровне 190,85 рубля. При этом аналитики компании Emeat сообщили о еще большем увеличении розничных цен — до 270 рублей за килограмм, при диапазоне стоимости от 200 до 350 рублей.