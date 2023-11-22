Путин поручил продавать россиянам больше курятины

Владимир Путин поручил увеличить объемы продажи курятины на внутреннем рынке

В России поручили увеличить объемы продажи курятины на внутреннем рынке на фоне роста цен. Соответствующее распоряжение по итогам совещания с членами правительства дал президент страны Владимир Путин, его слова приводит РБК.

«Правительству России представить предложения по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки, направленных на увеличение объема предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив особое внимание на необходимость увеличения объема его производства», — заявил глава государства.

Ранее Путин в беседе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым поинтересовался причинами подорожания курятины в стране. По его словам, с начала 2023 года стоимость курятины выросла больше чем на 27 процентов. Глава Минсельхоза заявил, что для стабилизации цен мясо птицы начали закупать в Белоруссии и Казахстане — эта мера должна «чуть-чуть сбалансировать рынок». В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что крупнейшие производители куриного мяса уже начали снижать оптовые цены.

Власти уже предложили с декабря 2023-го по май 2024-го запретить продажу за рубеж некоторых видов мяса птицы и яиц и ввести беспошлинную квоту на ввоз курятины объемом до 160 тысяч тонн. Ведомство отметило, что благодаря совокупности мер удастся обеспечить потребности внутреннего рынка в условиях повышенного спроса на курятину и яйца.

В Росптицесоюзе также заявили, что по итогам 2023 года производство курятины и яиц в России, несмотря на возросший спрос, сохранится на прошлогоднем уровне. Причиной проблем в отрасли стали вспышки птичьего гриппа на предприятиях и низкая рентабельность производства. Из-за резкого роста расходов у производителей начались проблемы с деньгами. На протяжении нескольких лет им приходилось отказываться от новых инвестиционных проектов, а старые мощности постепенно выходят из строя, и заменить их нечем.