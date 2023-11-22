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08:36, 22 ноября 2023Экономика

Российские производители курятины и яиц рассказали о проблемах с деньгами

Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По итогам 2023 года производство курятины и яиц в России, несмотря на возросший спрос, сохранится примерно на прошлогоднем уровне, а за десять месяцев прирост составил 0,2 процента и 2,33 процента соответственно. Об этом говорится в рассылке Росптицесоюза от 17 ноября, на которуюссылаются «Ведомости».

В отраслевой организации, в которую входят более 250 компаний, занимающих более 80 процентов рынка, назвали две основные причины негативной тенденции. Первой стали вспышки птичьего гриппа на предприятиях. В текущем году сокращать поголовье пришлось на шести птицефабриках, так что на 1 ноября количество птиц в стране сократилось на 3,2 процента в годовом выражении.

Вторым фактором стала низкая рентабельность производства. Из-за резкого роста расходов у производителей начались проблемы с деньгами. На протяжении нескольких лет им приходилось отказываться от новых инвестиционных проектов, а старые мощности постепенно выходят из строя и заменить их нечем.

По расчетам Росптицсоюза, только в 2023 году траты на закупку оборудования и зарплаты выросли на 25-30 процентов, на вакцины и препараты — на 15-25 процентов, на упаковку — на 8-25 процентов.

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Как отмечает издание, проблемы отрасли вылились в значительный рост цен в рознице. По оценкам Росстата, в октябре яйца продавались на четверть дороже, чем годом ранее, а тушка бройлера, по данным Национального союза птицеводов, в магазинах стоила в полтора раза дороже. Такая ситуация потребовала вмешательства правительства.

С декабря Минсельхоз на полгода запретит экспорт яиц и мяса птицы (исключением станут страны ЕАЭС), а в 2024 году квота на беспошлинный ввоз в страну мяса птицы вырастет до 160 тысяч тонн. Также ведомство сообщало, что согласовало планы по увеличению производства и на прошлой неделе опубликовало проект приказа о возвращении льготных инвестиционных кредитов для отрасли на срок до восьми лет.

Президент Agrifood Stra-tegies Альберт Давлеев указал, что в 2010-х годах отрасль развивалась за счет льготных инвесткредитов, а после их отмены начались проблемы. Обсуждаемая помощь в любом случае станет запоздалой, констатирует эксперт, потому что на реконструкцию или строительство новых птицефабрик нужно не менее двух лет.

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      Платон Щукин
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