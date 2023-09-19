В России предсказали рост цен на мясо и яйца

Гендиректор «АБ-Центра» Плугов: до конца года яйца подорожают на 15 процентов

До конца 2023 года в России куриные яйца могут подорожать на 15 процентов, мясо — на 5 процентов. Таким прогнозом с News.ru поделился генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов.

Оптовая стоимость говядины в апреле установила рекорд, при этом летом цены на мясо снизились, напомнил Плугов. Несмотря на это, он предсказал рост стоимости мяса и мясной продукции.

Рост цен на яйца объясняется сезонным фактором, объяснил эксперт. Еще одной причиной он назвал подорожание всей продукции птицеводства. Оно, в свою очередь, связанно с колебанием курсов валют, ростом цен на кормовые добавки и оборудование, а также повышением тарифов на электричество.

Ранее в Минсельхозе заявили, что цены на мясо птицы снизятся в сентябре. Их рост там связали с сезонностью, ростом внутреннего туризма, который повышает спрос на такую продукцию, и увеличением издержек производителей.

Как заявлял экономист Никита Масленников, к концу года стоит ждать стабилизации цен на куриное мясо и свинину. Такую динамику он связал с увеличением кормовой базы после нового урожая.