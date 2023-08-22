Россиянам назвали самые зависимые от курса доллара товары

Эксперт Масленников: бытовая техника и гаджеты подорожают из-за курса рубля

От курса доллара в России сильно зависят не только ввозимые из-за границы товары, но и отечественная продукция с импортными составляющими. Именно эти категории подвержены наибольшему риску подорожания в связи с ослаблением рубля, заявил экономист Никита Масленников, его слова приводит «Москва 24».

Россиянам стоит ждать роста цен на импортную бытовую технику и гаджеты, а также непродовольственные товары российского производства. Обратная динамика, по мнению Масленникова, будет прослеживаться в продовольственном секторе. К концу года с большой долей вероятности произойдет стабилизация цен на куриное мясо и свинину. Это будет обусловлено увеличением кормовой базой после нового урожая, заключил аналитик.

Ранее экономист Алексей Каневский, напротив, спрогнозировал рост цен на продукты в России на 10-15 процентов. По его мнению, в ближайшее время в этой категории будет наблюдаться «двухступенчатое повышение стоимости». Риску будут подвержена большая часть потребительской корзины, включая хлеб и мучные изделия, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, масло, овощи и фрукты, бакалея, сахар и сладости.