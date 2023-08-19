В России спрогнозировали рост цен на продукты

Ura.ru: экономист Каневский заявил о росте цен на продукты в России на 10-15%

Глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский спрогнозировал рост цен на продукты в стране, по его мнению, они поднимутся на 10-15 процентов. Об этом он заявил в беседе с Ura,ru.

«По объективным обстоятельствам цены безусловно должны сейчас расти. Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10 процентов и стремится к 20 процентам», — сказал он.

Издание отмечает, что среди продуктов питания в потребительскую корзину входят: хлеб и мучные изделия, мясо, рыба, яйца, молочные продукты, масло, овощи и фрукты, бакалея, сахар и сладости. По мнению Каневского, подорожанию продуктов приведет вмешательство государства. Он объяснил, что сдерживание цен «может только навредить», так как вызовет ажиотажный спрос, снижение покупательной способности и повышение цен.

«Нужно принять текущую ситуацию как данность и уповать на то, что она стабилизируется», — заключил Каневский.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова предупредила, что ослабление рубля может повлечь рост цен на целый ряд продуктов питания — молоко, яйца и колбасные изделия. Она пояснила что, хотя все эти продукты производятся отечественными компаниями, курсы валют все же влияют на их себестоимость, потому что фермерам приходится закупать ряд необходимых для производства товаров за рубежом.