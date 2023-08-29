Власти спрогнозировали снижение цен на мясо птицы

Минсельхоз спрогнозировал снижение цен на мясо птицы в сентябре

Рост цен на мясо птицы в стране связан с сезонностью, уже с сентября ожидается снижение стоимости. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства России, комментарий ведомства приводит «Прайм».

По словам пресс-службы, прогноз главы министерства Дмитрия Патрушева о снижении цен в конце августа-начале сентября остался без изменений. В Минсельхозе напомнили, что мясо птицы традиционно дорожает в летний период. Динамику цен в ведомстве объяснили и ростом внутреннего туризма, который повышает спрос на такую продукцию, а также увеличением издержек производителей.

«Вместе с тем, уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции», — отметили в Минсельхозе. По данным Росстата, темп роста цен на куриное мясо на неделе с 15 по 21 августа начал замедляться, оно подорожало в среднем на 1,38 процента против 1,53 процента неделей ранее.

С 24 августа Китай запретил ввоз мяса птицы, выпущенного четырьмя российскими предприятиями – Невинномысской и Благодарненской птицефабриками, Агрокомплексом им. Н. И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Информацию подтвердили в Россельхознадзоре — служба запросила китайскую сторону прояснить причины введения ограничений, но на данный момент ответа от них не получила. Во всех трех регионах, где представлены данные предприятия — Ставропольский и Краснодарский края, Самарская область — нет случаев заболевания гриппом птицы, отметили в Россельхознадзоре.